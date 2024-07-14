СМИ: Стрелявший в Трампа прятался на крыше
Стрельбу на митинге, на котором выступал бывший президент США Дональд Трамп, устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс, сообщает New York Post.
Молодой человек прятался на крыше предприятия в 100 метрах от сцены.
Тем временем, американский правоохранительные органы не располагали заранее информацией о подготовке покушения на политика, сказал представитель ФБР. Следствие пока не установило мотивы покушавшегося
Стрелок не был связан с иностранными государствами.
Стрельба произошла во время выступления политика перед сторонниками в штате Пенсильвания. Трамп прервал свою речь. Его под руки вывела охрана. Стрелявший попал в ухо экс-президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru