СМИ: Стрелявший в Трампа прятался на крыше

Стрельбу на митинге, на котором выступал бывший президент США Дональд Трамп, устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс, сообщает New York Post.

СМИ: Стрелявший в Трампа убит

Молодой человек прятался на крыше предприятия в 100 метрах от сцены.

Тем временем, американский правоохранительные органы не располагали заранее информацией о подготовке покушения на политика, сказал представитель ФБР. Следствие пока не установило мотивы покушавшегося

Стрелок не был связан с иностранными государствами.

Стрельба произошла во время выступления политика перед сторонниками в штате Пенсильвания. Трамп прервал свою речь. Его под руки вывела охрана. Стрелявший попал в ухо экс-президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд ТрампПокушение

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