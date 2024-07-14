СМИ: Стрелявший в Трампа прятался на крыше

Молодой человек прятался на крыше предприятия в 100 метрах от сцены.

Тем временем, американский правоохранительные органы не располагали заранее информацией о подготовке покушения на политика, сказал представитель ФБР. Следствие пока не установило мотивы покушавшегося

Стрелок не был связан с иностранными государствами.

Стрельба произошла во время выступления политика перед сторонниками в штате Пенсильвания. Трамп прервал свою речь. Его под руки вывела охрана. Стрелявший попал в ухо экс-президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

