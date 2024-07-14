На Трампа совершено покушение

На бывшего американского президента Дональда Трампа совершили покушение.

Это произошло во время его выступления в Пенсильвании. У политика окровавлено ухо.

Трамп прервал речь и экстренно покинул место выступления. По предварительным данным, нападавший задержан.

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ТЕГИ:Выборы Президента СШАПокушениеДональд Трамп

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