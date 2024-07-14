На Трампа совершено покушение
14 июля 202401:24
На бывшего американского президента Дональда Трампа совершили покушение.
Это произошло во время его выступления в Пенсильвании. У политика окровавлено ухо.
Трамп прервал речь и экстренно покинул место выступления. По предварительным данным, нападавший задержан.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru