СМИ: Стрелявший в Трампа убит

Стрелок, который открыл огонь во время митинга экс-президента США Дональда Трампа, убит, сообщает The Washington Post.

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Кроме того, один из участников мероприятия погиб. Другой получил тяжелые ранения, он находится в тяжелом состоянии.

Стрельба произошла во время выступления политика перед сторонниками в штате Пенсильвания. Трамп прервал свою речь. Его под руки вывела охрана. При этом у экс-президента было окровавлено ухо.

Позже Трамп заявил, что находится в порядке после предполагаемой стрельбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд Трамп

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