СМИ: Стрелявший в Трампа убит

Кроме того, один из участников мероприятия погиб. Другой получил тяжелые ранения, он находится в тяжелом состоянии.

Стрельба произошла во время выступления политика перед сторонниками в штате Пенсильвания. Трамп прервал свою речь. Его под руки вывела охрана. При этом у экс-президента было окровавлено ухо.

Позже Трамп заявил, что находится в порядке после предполагаемой стрельбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

