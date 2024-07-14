СМИ: Стрелявший в Трампа убит
14 июля 202403:02
Стрелок, который открыл огонь во время митинга экс-президента США Дональда Трампа, убит, сообщает The Washington Post.
Кроме того, один из участников мероприятия погиб. Другой получил тяжелые ранения, он находится в тяжелом состоянии.
Стрельба произошла во время выступления политика перед сторонниками в штате Пенсильвания. Трамп прервал свою речь. Его под руки вывела охрана. При этом у экс-президента было окровавлено ухо.
Позже Трамп заявил, что находится в порядке после предполагаемой стрельбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru