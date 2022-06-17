СМИ: стратегия Запада по изоляции России и Путина не работает
Стратегия стран Запада по изоляции Москвы и президента России Владимира Путина, поводом для внедрения которой стала специальная военная операция на Украине, не работает, сообщает Die Welt.
«Путин не одинок», — говорится в издании. По словам журналистов, Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия – вот и весь актив за пределами США и ЕС, поддерживающий изоляцию РФ. При этом страны «не западного» мира не захотели участвовать в этом процессе, обвинив Вашингтон и Брюссель в лицемерии.
При этом Китай, Бразилия, Индия и Южная Африка поддерживают Москву, производя вместе с Россией треть мирового ВВП. Die Welt напоминает, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты объявили о своем нейтралитете и практически ничего не делают, чтобы увеличить добычу нефти и тем самым затормозить повышение мировых цен на энергетические продукты.
Напомним, президент США заявил, что ограничительные меры против Москвы, введенные на фоне ситуации вокруг Украины — лучший курс для США. «Это в лучших интересах страны, без шуток», — сказал глава государства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 326 / сут.
Умерли
380 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 699 / сут.
- СМИ: стратегия Запада по изоляции России и Путина не работает
- Байден: Антироссийские санкции - лучший курс для США
- СМИ: США изучают фото двух попавших в плен на Украине американцев
- Россияне могут досрочно получать накопительную часть пенсии
- СМИ: в Канаде подтвердили переговоры с ФРГ по турбинам для «Северного потока»
- Медведев рассказал, за сколько купил свою первую «Ладу»
- В России появится виртуальная соцкарта «Мир»
- Макрон: Прорабатывается маршрут вывоза зерна с Украины
- СМИ: сотрудники SpaceX жалуются на поведение Маска
- Госдеп: проверяются сообщения о третьем американце, пропавшем на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru