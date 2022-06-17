СМИ: стратегия Запада по изоляции России и Путина не работает

Стратегия стран Запада по изоляции Москвы и президента России Владимира Путина, поводом для внедрения которой стала специальная военная операция на Украине, не работает, сообщает Die Welt.

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«Путин не одинок», — говорится в издании. По словам журналистов, Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия – вот и весь актив за пределами США и ЕС, поддерживающий изоляцию РФ. При этом страны «не западного» мира не захотели участвовать в этом процессе, обвинив Вашингтон и Брюссель в лицемерии.

При этом Китай, Бразилия, Индия и Южная Африка поддерживают Москву, производя вместе с Россией треть мирового ВВП. Die Welt напоминает, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты объявили о своем нейтралитете и практически ничего не делают, чтобы увеличить добычу нефти и тем самым затормозить повышение мировых цен на энергетические продукты.

Напомним, президент США заявил, что ограничительные меры против Москвы, введенные на фоне ситуации вокруг Украины — лучший курс для США. «Это в лучших интересах страны, без шуток», — сказал глава государства.

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