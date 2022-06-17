Байден: Антироссийские санкции - лучший курс для США

Ограничительные меры против Москвы, введенные на фоне ситуации вокруг Украины — лучший курс для США, сообщил Associated Press глава государства Джо Байден.

Эксперты оценили влияние антироссийских санкций на отрасли экономики

«Это в лучших интересах страны, без шуток», — сказал американский президент.

Глава Белого дома отметил, что принимал решение о введении санкций против РФ как главнокомандующий, а не как политик.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что политика санкций США привела к тому, что урон был нанесен самому Вашингтону. По его словам, ограничения никак не повлияли на политику РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииДжо Байден
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