Байден: Антироссийские санкции - лучший курс для США
Ограничительные меры против Москвы, введенные на фоне ситуации вокруг Украины — лучший курс для США, сообщил Associated Press глава государства Джо Байден.
«Это в лучших интересах страны, без шуток», — сказал американский президент.
Глава Белого дома отметил, что принимал решение о введении санкций против РФ как главнокомандующий, а не как политик.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что политика санкций США привела к тому, что урон был нанесен самому Вашингтону. По его словам, ограничения никак не повлияли на политику РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 326 / сут.
Умерли
380 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 699 / сут.
- Байден: Антироссийские санкции - лучший курс для США
- СМИ: США изучают фото двух попавших в плен на Украине американцев
- Россияне могут досрочно получать накопительную часть пенсии
- СМИ: в Канаде подтвердили переговоры с ФРГ по турбинам для «Северного потока»
- Медведев рассказал, за сколько купил свою первую «Ладу»
- В России появится виртуальная соцкарта «Мир»
- Макрон: Прорабатывается маршрут вывоза зерна с Украины
- СМИ: сотрудники SpaceX жалуются на поведение Маска
- Госдеп: проверяются сообщения о третьем американце, пропавшем на Украине
- МКС отклонилась от космического мусора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru