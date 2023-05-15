СМИ: страны G7 объявят о мерах по ужесточению антироссийских санкций

Они будут направлены на предотвращение «обхода санкций с участием третьих стран», а также на ограничение торговли, которая поддерживает российскую армию.

Также ожидается объявление об изменении правил экспорта в РФ. Американские власти хотят, чтобы новый принцип соблюдался хотя бы в отношении тех поставок, которые наиболее важны для оборонного потенциала России.

Ранее Макрон и Зеленский призвали к новым антироссийским санкциям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

