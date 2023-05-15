СМИ: страны G7 объявят о мерах по ужесточению антироссийских санкций
Лидеры стран G7 на саммите в Японии объявят о новых мерах по ужесточению антироссийских санкций против энергетического сектора страны, а также об ограничениях экспорта, сообщает Reuters.
Они будут направлены на предотвращение «обхода санкций с участием третьих стран», а также на ограничение торговли, которая поддерживает российскую армию.
Также ожидается объявление об изменении правил экспорта в РФ. Американские власти хотят, чтобы новый принцип соблюдался хотя бы в отношении тех поставок, которые наиболее важны для оборонного потенциала России.
Ранее Макрон и Зеленский призвали к новым антироссийским санкциям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 996 / сут.
Умерли
399 тыс.+25 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 493 / сут.
- Франция передаст Киеву десятки бронемашин и танков
- СМИ: страны G7 объявят о мерах по ужесточению антироссийских санкций
- Врач-онколог: пожилые люди имеют наивысший риск развития рака
- Макрон и Зеленский призвали к новым антироссийским санкциям
- СМИ: Эрдоган не набирает необходимое количество голосов
- Зеленский: «Оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются»
- Баку: у границы с Арменией произошел минометный обстрел
- Четыре человека пострадали в автоаварии на трассе Новороссийск-Керчь
- Зеленский обвинил русских в падении награды Карла Великого на пол
- Хлопок газа в Ингушетии: четыре человека пострадали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru