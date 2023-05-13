Страны G7 договорились продолжать санкционное давление на Россию

Министры финансов и главы Центробанков стран Группы семи будут вводить «санкции и другие экономические меры» против России, а также противостоять обходу ограничений. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи в японской Ниигате.

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«Подтверждаем ... непоколебимую решимость вводить и претворять санкции и другие экономические меры, чтобы еще больше подорвать возможности России», — приводит текст документа РИА Новости.

Кроме того, стороны намерены усиливать взаимодействие «для мониторинга трансграничных транзакций» РФ и других государств, предпринимать меры в отношении российского финансового сектора. Также G7 будет отслеживать эффективность ценового порога на поставки нефти и нефтепродуктов из России и принимать «любые необходимые и соответствующие меры» по реализации ограничений.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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