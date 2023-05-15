Макрон и Зеленский призвали к новым антироссийским санкциям
15 мая 202303:44
Главы Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский высказались за усиление санкций в отношении Москвы и более жесткий контроль за ними, следует из совместного заявления лидеров двух стран.
Президенты также заявили о поддержке усилий, направленных на привлечение к ответственности тех, кто совершал военные преступления в ходе конфликта вокруг Украины, призвав другие страны поддержать их усилия по этому вопросу.
Ранее Макрон заявил, что строить безопасность нужно без конфронтации с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru