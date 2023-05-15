Макрон и Зеленский призвали к новым антироссийским санкциям

Президенты также заявили о поддержке усилий, направленных на привлечение к ответственности тех, кто совершал военные преступления в ходе конфликта вокруг Украины, призвав другие страны поддержать их усилия по этому вопросу.

Ранее Макрон заявил, что строить безопасность нужно без конфронтации с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

