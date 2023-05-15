Макрон и Зеленский призвали к новым антироссийским санкциям

Главы Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский высказались за усиление санкций в отношении Москвы и более жесткий контроль за ними, следует из совместного заявления лидеров двух стран.

Зеленский: «Оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются»

Президенты также заявили о поддержке усилий, направленных на привлечение к ответственности тех, кто совершал военные преступления в ходе конфликта вокруг Украины, призвав другие страны поддержать их усилия по этому вопросу.

Ранее Макрон заявил, что строить безопасность нужно без конфронтации с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:Санкции Против РоссииВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрон

Горячие новости

Все новости

партнеры