СМИ: США выяснят, готов ли Киев пойти на материальные уступки России

Делегация США на встрече в Саудовской Аравии желает выяснить, готов ли Киев пойти на материальные уступки России, сообщает Reuters.

Спецпосланник Келлог войдет в переговорную группу с Россией по Украине

Мероприятие состоится 11 марта. Американские власти хотят увидеть заинтересована ли Украина не просто в мире, а в реалистичном мире.

Также американская сторона будет выяснять, серьезно ли настроены украинцы на улучшение отношений с администрацией президента США Дональда Трампа после ссоры в Белом доме.

Ранее стало известно, что Украина попытается убедить США возобновить военную поддержку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры