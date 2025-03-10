СМИ: США выяснят, готов ли Киев пойти на материальные уступки России
Делегация США на встрече в Саудовской Аравии желает выяснить, готов ли Киев пойти на материальные уступки России, сообщает Reuters.
Мероприятие состоится 11 марта. Американские власти хотят увидеть заинтересована ли Украина не просто в мире, а в реалистичном мире.
Также американская сторона будет выяснять, серьезно ли настроены украинцы на улучшение отношений с администрацией президента США Дональда Трампа после ссоры в Белом доме.
Ранее стало известно, что Украина попытается убедить США возобновить военную поддержку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru