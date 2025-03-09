СМИ: США выступили против группы по борьбе с обходом антироссийских санкций

Вашингтон отверг предложение председательствующей в G7 Канады, которая хотела создать группу по противодействию «теневому флоту» танкеров РФ.

США настаивают на включении в общем итоговом заявлении по итогам встречи глав МИД объединения более жестких формулировок в отношении Пекина, при этом смягчив в коммюнике риторику против Москвы.

Ранее стало известно, что США выступили против того, чтобы РФ называли агрессором в заявлении G7, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

