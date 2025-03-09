СМИ: США выступили против группы по борьбе с обходом антироссийских санкций
Американские власти выступили в G7 против создания группы по борьбе с обходом антироссийских санкций, сообщает Bloomberg.
Вашингтон отверг предложение председательствующей в G7 Канады, которая хотела создать группу по противодействию «теневому флоту» танкеров РФ.
США настаивают на включении в общем итоговом заявлении по итогам встречи глав МИД объединения более жестких формулировок в отношении Пекина, при этом смягчив в коммюнике риторику против Москвы.
Ранее стало известно, что США выступили против того, чтобы РФ называли агрессором в заявлении G7, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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