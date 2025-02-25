Лондон не исключил возвращение России в G7
25 февраля 202506:34
Лондон не исключает возвращения Москвы в G7, сообщил радиостанции Times Radio заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис.
По его словам, данный вопрос будет предметом обсуждения с союзниками. Это произойдет в тот момент, когда конфликт вокруг Украины будет завершен.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал ошибкой решение об исключении России из G7, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru