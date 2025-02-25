Лондон не исключил возвращение России в G7

Лондон не исключает возвращения Москвы в G7, сообщил радиостанции Times Radio заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис.

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По его словам, данный вопрос будет предметом обсуждения с союзниками. Это произойдет в тот момент, когда конфликт вокруг Украины будет завершен.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал ошибкой решение об исключении России из G7, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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