СМИ: США рассматривают заморозку поставок Киеву оружия из своих запасов
Вашингтон рассматривает возможность прекратить поставки Вооруженным силам Украины оружия из своих арсеналов, сообщает Wall Street Journal.
По данным издания, инициатива может затронуть приостановку или прекращение военной помощи Киеву, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных администрацией бывшего президента Джо Байдена.
Это ставят под угрозу способность Украины вести боевые действия в критический момент. Главным инструментом Минобороны США для вооружения Киева на протяжении конфликта было полномочие президента давать разрешение на передачу оружия напрямую из арсеналов американских вооруженных сил.
Ранее стало известно, что Трамп решил полностью прекратить поставки оружия Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США приостанавливают всю военную помощь Киеву
- СМИ: США рассматривают заморозку поставок Киеву оружия из своих запасов
- Трамп заявил, что дал России только санкции и горе
- Беспилотники атаковали сызранский НПЗ
- Трамп рассказал, кому принадлежал кокаин в Белом доме
- СМИ: В некоторых странах Европы цены на электричество ушли в минус
- Трамп: Украинский народ хочет мира
- Депардье признали способным явиться в суд по делу о домогательствах
- Нефтепровод загорелся в Ростовской области после атаки беспилотников
- Трамп прокомментировал возможное снятие антироссийских санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru