СМИ: США рассматривают заморозку поставок Киеву оружия из своих запасов

Вашингтон рассматривает возможность прекратить поставки Вооруженным силам Украины оружия из своих арсеналов, сообщает Wall Street Journal.

США: Поставки оружия Киеву могут помочь Зеленскому с позицией на переговорах

По данным издания, инициатива может затронуть приостановку или прекращение военной помощи Киеву, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных администрацией бывшего президента Джо Байдена.

Это ставят под угрозу способность Украины вести боевые действия в критический момент. Главным инструментом Минобороны США для вооружения Киева на протяжении конфликта было полномочие президента давать разрешение на передачу оружия напрямую из арсеналов американских вооруженных сил.

Ранее стало известно, что Трамп решил полностью прекратить поставки оружия Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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