СМИ: Трамп решил полностью прекратить поставки оружия Киеву
После перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским, произошедшей накануне в Белом доме, американский лидер Дональд Трамп решил поручить своей команде по нацбезопасности изучить возможность прекращения поставок Киеву оружия. Об этом сообщает издание «The Wall Street Journal».
По данным источника, специалисты также рассмотрят возможность временного прекращения поставок Украине. При этом подчеркивается, что американский политик собирается ждать дальнейших действий со стороны своего украинского коллеги.
28 февраля в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины, на которой политики разговаривали на повышенных тонах и перебивали друг друга. Во время переговоров Владимир Зеленский «наговорил лишнего» в адрес США, но отказался извиняться и досрочно покинул здание.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщило, что Дональд Трамп потерял интерес к сделке по полезным ископаемым с Украиной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru