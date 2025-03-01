СМИ: Трамп решил полностью прекратить поставки оружия Киеву

После перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским, произошедшей накануне в Белом доме, американский лидер Дональд Трамп решил поручить своей команде по нацбезопасности изучить возможность прекращения поставок Киеву оружия. Об этом сообщает издание «The Wall Street Journal».

По данным источника, специалисты также рассмотрят возможность временного прекращения поставок Украине. При этом подчеркивается, что американский политик собирается ждать дальнейших действий со стороны своего украинского коллеги.