СМИ: США приготовили Украине неожиданный «подарок» с военной техникой

По данным издания, Вашингтон направит Киеву зенитно-ракетные комплексы MIM-23 HAWK для борьбы с российскими крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. Белый дом якобы намерен воспользоваться механизмом Presidential Drawdown Authority, который позволяет передавать вооружения из запасов другому государству без одобрения конгресса. При этом отмечается, что ЗРК сняты с вооружения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов, США и Европа не спешат массово передавать Украине новейшие системы ПВО, опасаясь, что оружие может попасть в руки российских военных. При этом Киев получает от Вашингтона и союзников устаревшие образцы, а Запад на словах обещает Украине «всестороннюю поддержку».

