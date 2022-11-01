СМИ: США приготовили Украине неожиданный «подарок» с военной техникой
США приготовили Украине неожиданный «подарок», наращивая поставки устаревших противоракетных комплексов. Об этом пишет Reuters.
По данным издания, Вашингтон направит Киеву зенитно-ракетные комплексы MIM-23 HAWK для борьбы с российскими крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. Белый дом якобы намерен воспользоваться механизмом Presidential Drawdown Authority, который позволяет передавать вооружения из запасов другому государству без одобрения конгресса. При этом отмечается, что ЗРК сняты с вооружения.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов, США и Европа не спешат массово передавать Украине новейшие системы ПВО, опасаясь, что оружие может попасть в руки российских военных. При этом Киев получает от Вашингтона и союзников устаревшие образцы, а Запад на словах обещает Украине «всестороннюю поддержку».
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