МВД опровергло идею о запрете легковых авто старше 30 лет

МВД России не предлагало ограничивать срок эксплуатации легковых автомобилей 30 годами и выступает против таких инициатив. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, распространяемая в медиа информация не соответствует действительности. Волк подчеркнула, что подобные ограничения не обсуждаются, а все предложения МВД по законодательству публикуются исключительно на официальных ресурсах.