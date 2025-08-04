МВД опровергло идею о запрете легковых авто старше 30 лет

МВД России не предлагало ограничивать срок эксплуатации легковых автомобилей 30 годами и выступает против таких инициатив. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, распространяемая в медиа информация не соответствует действительности. Волк подчеркнула, что подобные ограничения не обсуждаются, а все предложения МВД по законодательству публикуются исключительно на официальных ресурсах.

Автомобилисты возмутились запретом на срок службы машин

В России периодически поднимается вопрос об ограничении срока эксплуатации легковых автомобилей по экологическим и техническим причинам.

Согласно данным «Автостата», средний возраст легкового авто в стране — более 14 лет, а свыше 40% машин — старше 15 лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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