Экс-посол Франции: Трамп загнал себя в ловушку ультиматумом по Украине

Американский лидер Дональд Трамп загнал себя в ловушку, сократив отведенный им Москве срок на достижение договоренностей с Украиной с 50 до 10 дней, сообщила телеканалу LCI экс-посол Франции в РФ Сильви Берманн.

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По ее словам, президент США теперь вынужден искать решение, позволяющее сохранить лицо. Дипломат считает, что именно с этим и связана отправка в Москву спецпосланника Стивена Уиткоффа. «Идея, как мне кажется, состоит в том, чтобы найти решение, позволяющее выиграть немного времени и не приводить ультиматум в исполнение», — указала Берманн.

Уиткофф должен посетить РФ за один-два дня до истечения срока ультиматума Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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