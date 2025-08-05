Экс-посол Франции: Трамп загнал себя в ловушку ультиматумом по Украине

По ее словам, президент США теперь вынужден искать решение, позволяющее сохранить лицо. Дипломат считает, что именно с этим и связана отправка в Москву спецпосланника Стивена Уиткоффа. «Идея, как мне кажется, состоит в том, чтобы найти решение, позволяющее выиграть немного времени и не приводить ультиматум в исполнение», — указала Берманн.

Уиткофф должен посетить РФ за один-два дня до истечения срока ультиматума Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

