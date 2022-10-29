СМИ: Путин дождался первых трещин в поддержке Украины Вашингтоном

Президент России Владимир Путин дождался первых «трещин» в поддержке Украины со стороны США. Об этом пишет обозреватель CNN Стивен Коллинсон.

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Автор назвал первым признаком ослабления позиции Вашингтона по украинскому конфликту письмо конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с РФ для урегулирования ситуации.

«Владимир Путин ждал и наблюдал в ожидании, когда же даст слабину удивительный консенсус Вашингтона, которого удалось добиться Джо Байдену для защиты всеми силами демократии на Украине. И вот наконец появились первые трещины», — написал Коллинсон.

Кроме того, обозреватель напомнил, что ранее лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти пригрозил сократить помощь Киеву в случае победы Республиканской партии на выборах в конгресс. Коллинсон отмечает, что даже «малейший намек на ослабление американской решимости» может «подбодрить» Москву.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАВладимир Путин
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