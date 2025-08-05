Поцеловал в лоб: Сфотографировавшийся с Путиным 25 лет назад китаец рассказал о встрече
Житель КНР Пэн Пай, который сделал снимок с президентом России Владимиром Путиным 25 лет назад, рассказал о той встрече, сообщает RT.
В настоящее время китайцу 36 лет, он работает старшим инженером в муниципальной компании. В 2013 году он окончил магистратуру в Московском автомобильно-дорожном университете. Встреча с Путиным вдохновила его на изучение русской культуры и обучение в аспирантуре в Москве.
В 2000 году Пай был в парке Бэйхай в Пекине и узнал, что там же находится российский лидер. Увидев его, китаец помахал главе государства рукой. После этого Путин вышел с охраной и подошел к мальчику. «Затем он снял меня с каменных перил и поцеловал в лоб», — указал Пай.
В тот момент он и сделал фотографию с российским лидером. Китаец выразил надежду, что ему удастся снова встретиться с президентом.
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