Поцеловал в лоб: Сфотографировавшийся с Путиным 25 лет назад китаец рассказал о встрече

В настоящее время китайцу 36 лет, он работает старшим инженером в муниципальной компании. В 2013 году он окончил магистратуру в Московском автомобильно-дорожном университете. Встреча с Путиным вдохновила его на изучение русской культуры и обучение в аспирантуре в Москве.

В 2000 году Пай был в парке Бэйхай в Пекине и узнал, что там же находится российский лидер. Увидев его, китаец помахал главе государства рукой. После этого Путин вышел с охраной и подошел к мальчику. «Затем он снял меня с каменных перил и поцеловал в лоб», — указал Пай.

В тот момент он и сделал фотографию с российским лидером. Китаец выразил надежду, что ему удастся снова встретиться с президентом.

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