СМИ: США предоставили Украине помощи на 32 миллиарда долларов

Дальнейшая цена оказания Украине военной помощи будет стремительно расти, сообщает The Wall Street Journal.

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По данным издания, США уже предоставили Киву почти 32 миллиарда долларов, включая около 20 миллиардов в виде оружия и другой помощи в сфере безопасности. Поставки большего количества военной техники обошлись бы еще дороже.

Вопрос о том, есть ли у Вашингтона и Европы политическая стойкость и столько оружия, чтобы удовлетворить нужды Киева, остается открытым.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза существенно исчерпали свои военные запасы из-за поставок вооружения на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина
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