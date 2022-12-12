СМИ: США предоставили Украине помощи на 32 миллиарда долларов
Дальнейшая цена оказания Украине военной помощи будет стремительно расти, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, США уже предоставили Киву почти 32 миллиарда долларов, включая около 20 миллиардов в виде оружия и другой помощи в сфере безопасности. Поставки большего количества военной техники обошлись бы еще дороже.
Вопрос о том, есть ли у Вашингтона и Европы политическая стойкость и столько оружия, чтобы удовлетворить нужды Киева, остается открытым.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза существенно исчерпали свои военные запасы из-за поставок вооружения на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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