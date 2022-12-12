СМИ: США предоставили Украине помощи на 32 миллиарда долларов

По данным издания, США уже предоставили Киву почти 32 миллиарда долларов, включая около 20 миллиардов в виде оружия и другой помощи в сфере безопасности. Поставки большего количества военной техники обошлись бы еще дороже.

Вопрос о том, есть ли у Вашингтона и Европы политическая стойкость и столько оружия, чтобы удовлетворить нужды Киева, остается открытым.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза существенно исчерпали свои военные запасы из-за поставок вооружения на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

