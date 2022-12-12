Боррель заявил, что Евросоюз истощил военные запасы из-за Украины

По его словам, конфликт вокруг Украины стал «тревожным звонком» для Европы в отношении военных возможностей. «Мы дали оружие Украине, но, делая это, поняли, что наши военные запасы истощились», – заявил дипломат.

По мнению главы евродипломатии, торговое взаимодействие Турции и России, а также нежелание Анкары разделить санкционную политику Запада является причиной для беспокойства в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

