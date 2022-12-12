Кулеба: Украина не может договориться с Германией о танках

Украинским властям не удалось договориться с ФРГ о поставках танков, сообщил телеканалу ARD министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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«Согласно моим данным, в списке (военных товаров, которые будут поставлены) нет танков. Такое решение еще не принималось, обещаний не давалось», – заявил дипломат. Отмечается, что работа в этом направлении ведется.

Киев остро нуждается в поставках систем ПВО во избежание блэкаута, однако ряд западных стран отмечают, что больше не хотят провоцировать Россию поставками вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:СпецоперацияТанкиГерманияУкраина
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