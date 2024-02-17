СМИ: США поставят Израилю боеприпасов на десятки миллионов долларов
США намерены поставить Израилю боеприпасы общей стоимостью в несколько десятков миллионов долларов, несмотря на призывы администрации американского президента Джо Байдена к перемирию в палестино-израильском конфликте. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным газеты, Вашингтон планирует передать Тель-Авиву около тысячи бомб MK-82, комплекты высокоточного наведения KMU-572, взрыватели для бомб KMU-572. Отмечается, что соглашение пока находится на рассмотрении у администрации США. В случае утверждения сделки ее должен одобрить Конгресс.
Как пишет Wall Street Journal, с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке Соединенные Штаты поставили Израилю около 21 тысячи бомб, израильская сторона израсходовала примерно половину боеприпасов.
Ранее сенат США поддержал законопроект, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню.
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