СМИ: США поставят Израилю боеприпасов на десятки миллионов долларов

По данным газеты, Вашингтон планирует передать Тель-Авиву около тысячи бомб MK-82, комплекты высокоточного наведения KMU-572, взрыватели для бомб KMU-572. Отмечается, что соглашение пока находится на рассмотрении у администрации США. В случае утверждения сделки ее должен одобрить Конгресс.

Как пишет Wall Street Journal, с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке Соединенные Штаты поставили Израилю около 21 тысячи бомб, израильская сторона израсходовала примерно половину боеприпасов.

Ранее сенат США поддержал законопроект, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

