ХАМАС: Сделка с Израилем должна включать прекращение огня и вывод войск

Главным условием сделки с Израилем является гарантия перемирия, заявил глава ХАМАС Исмаил Хания. Его слова приводит Reuters.

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По его словам, любые договоренности с Израилем должны включать обмен военнопленными, прекращение огня, а также вывод израильских солдат из сектора Газа.

Накануне глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас призвал ХАМАС договориться с Израилем об обмене заложниками и заключенными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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