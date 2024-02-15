ХАМАС: Сделка с Израилем должна включать прекращение огня и вывод войск
15 февраля 202413:58
Главным условием сделки с Израилем является гарантия перемирия, заявил глава ХАМАС Исмаил Хания. Его слова приводит Reuters.
По его словам, любые договоренности с Израилем должны включать обмен военнопленными, прекращение огня, а также вывод израильских солдат из сектора Газа.
Накануне глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас призвал ХАМАС договориться с Израилем об обмене заложниками и заключенными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СБУ обвинила певицу Таисию Повалий в коллаборационизме
- Журналист Карлсон: продукты в России дешевле, чем в США
- Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете треш-стримов
- Спрос на мороженое в России вырос на 31%
- ХАМАС: Сделка с Израилем должна включать прекращение огня и вывод войск
- Стоимость поставок из Азии в Европу выросла на 400% из-за атак в Красном море
- Суд отклонил иск Надеждина, оспаривающего порядок сбора подписей для выборов
- МЖД опровергла данные о якобы застрявшей в снегу электричке в Москве
- Губернатор Гладков: пять человек погибли, 18 пострадали при ударе ВСУ по Белгороду
- Сборная России сохранила 38-е место в обновленном рейтинге ФИФА
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru