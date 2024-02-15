ХАМАС: Сделка с Израилем должна включать прекращение огня и вывод войск

По его словам, любые договоренности с Израилем должны включать обмен военнопленными, прекращение огня, а также вывод израильских солдат из сектора Газа.

Накануне глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас призвал ХАМАС договориться с Израилем об обмене заложниками и заключенными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

