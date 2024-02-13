Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Сенат США поддержал законопроект, предусматривающий выделение 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, сообщает РИА Новости.
За одобрение документа, в котором не упоминаются меры по защите американской границы, проголосовали 70 сенаторов, ещё 29 выступили против.
Согласно законопроекту, предусмотрено выделение 60,06 млрд долларов на поддержку Украины и 14,1 млрд долларов Израилю.
Ранее сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что проект закона о выделении 60 млрд долларов Киеву является оскорблением каждого жителя США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке
- Интервью Путина журналисту Карлсону покажут в кинотеатре Вологды
- «Пойдет на принцип»: Продюсер допустил приостановку карьеры Лолиты
- МВД России объявило в розыск мэра польского города
- Туры в Египет стали дешевле на 20 % за год
- Петербургский международный культурный форум пройдёт в сентябре
- Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню
- Полиция объявила в розыск экс-командира ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева
- Стас Пьеха не смог провести концерт в Орле
- Суд в Москве арестовал топ-менеджеров РЖД по закупкам по делу о взятках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru