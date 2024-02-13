Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

За одобрение документа, в котором не упоминаются меры по защите американской границы, проголосовали 70 сенаторов, ещё 29 выступили против.

Согласно законопроекту, предусмотрено выделение 60,06 млрд долларов на поддержку Украины и 14,1 млрд долларов Израилю.

Ранее сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что проект закона о выделении 60 млрд долларов Киеву является оскорблением каждого жителя США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

