СМИ: США поддержали оккупацию Израилем Западного берега в суде ООН

Исполняющий обязанности юрисконсульта Госдепартамента США Ричард Висек призвал коллегию Верховного суда ООН, состоящую из 15 судей, не требовать от Иерусалима вывода войск с оккупированной территории.

По словам Висека, лишь создание независимого палестинского государства, которое будет сосуществовать с Израилем «в безопасности и надежности», может быть ключом к прочному миру. Он подчеркнул, что конфликт в регионе нельзя решить путем односторонних действий или насилия.

Издание отметило, что выступление Висека состоялось на следующий день после наложения США третьего вето на призыв в Совбезе ООН к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве, что сектор Газа превратился в зону смерти.

