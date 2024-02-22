СМИ: США поддержали оккупацию Израилем Западного берега в суде ООН
США поддержали в суде ООН оккупацию Израилем Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима, мотивируя свою позицию тем, что Израиль столкнулся с проблемами безопасности. Об этом сообщило издание The New York Times.
Исполняющий обязанности юрисконсульта Госдепартамента США Ричард Висек призвал коллегию Верховного суда ООН, состоящую из 15 судей, не требовать от Иерусалима вывода войск с оккупированной территории.
По словам Висека, лишь создание независимого палестинского государства, которое будет сосуществовать с Израилем «в безопасности и надежности», может быть ключом к прочному миру. Он подчеркнул, что конфликт в регионе нельзя решить путем односторонних действий или насилия.
Издание отметило, что выступление Висека состоялось на следующий день после наложения США третьего вето на призыв в Совбезе ООН к немедленному прекращению огня в секторе Газа.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве, что сектор Газа превратился в зону смерти.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru