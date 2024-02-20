Продовольственная программа ООН приостановила поставки в сектор Газа
Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приостановила поставки жизненно важной продовольственной помощи в северную часть сектора Газа до тех пор, пока условия в анклаве не позволят обеспечить ее безопасное распределение. Об этом сообщается в заявлении организации.
Отмечается, что с воскресенья, 18 февраля, ВПП планировала доставить в сектор Газа 10 грузовиков продовольствия в течение недели. Однако в тот день, указывает организация, гуманитарная колонна была окружена толпой голодных людей на КПП, а затем подверглась обстрелу на палестинской территории.
При этом в декабре, напоминает ВПП, гуманитарные агентства предупредили о наступлении смертельного голода в Газе к маю.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что уровень нехватки продовольствия в секторе Газа является беспрецедентным в новейшей истории, 25% населения региона столкнулись с голодом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru