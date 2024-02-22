В ВОЗ заявили, что Газа превратилась в зону смерти

Сектор Газа превратился в зону смерти, сообщил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

СМИ: Израиль обстреливает окрестности Рафаха в секторе Газа

По его словам, гуманитарная ситуация там бесчеловечна, а голод усиливается.

Отмечается, что большая часть территории разрушена, более 29 тысяч человек погибли, многие числятся пропавшими без вести.

С начала обострения конфликта резко возрос уровень острого недоедания - с менее чем 1% до более чем 15% в некоторых районах.

Ранее стало известно, что Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приостановила поставки жизненно важной продовольственной помощи в северную часть сектора Газа до тех пор, пока условия в анклаве не позволят обеспечить ее безопасное распределение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗХамасИзраильСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры