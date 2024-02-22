В ВОЗ заявили, что Газа превратилась в зону смерти

По его словам, гуманитарная ситуация там бесчеловечна, а голод усиливается.

Отмечается, что большая часть территории разрушена, более 29 тысяч человек погибли, многие числятся пропавшими без вести.

С начала обострения конфликта резко возрос уровень острого недоедания - с менее чем 1% до более чем 15% в некоторых районах.

Ранее стало известно, что Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приостановила поставки жизненно важной продовольственной помощи в северную часть сектора Газа до тех пор, пока условия в анклаве не позволят обеспечить ее безопасное распределение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

