В ВОЗ заявили, что Газа превратилась в зону смерти
Сектор Газа превратился в зону смерти, сообщил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, гуманитарная ситуация там бесчеловечна, а голод усиливается.
Отмечается, что большая часть территории разрушена, более 29 тысяч человек погибли, многие числятся пропавшими без вести.
С начала обострения конфликта резко возрос уровень острого недоедания - с менее чем 1% до более чем 15% в некоторых районах.
Ранее стало известно, что Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приостановила поставки жизненно важной продовольственной помощи в северную часть сектора Газа до тех пор, пока условия в анклаве не позволят обеспечить ее безопасное распределение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru