В Китае уличили США в использовании НАТО как «ловушки» для ослабления Европы

Издание отмечает, что Североатлантический альянс по сути выступает за Соединенные Штаты, а не за Европу.

«Как инструмент США, НАТО фактически ослабляет ЕС. Давно ставшая обузой для развития ЕС, организация теперь играет деструктивную роль в российско-украинском конфликте и политическом ландшафте Европы», — указывает Global Times.

Эксперты издания отмечают, что США стремятся заставить ряд европейских стран применить антироссийскую стратегию, в результате Евросоюз может потерять свою автономию и стать более зависимым от Вашингтона и НАТО, пишет «Свободная пресса».

Global Times также предупредила об опасности разрыва взаимоотношений между Западом и Китаем. Как заявил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, западным странам следует быть осторожнее, чтобы не стать зависимыми от Китая, отмечает Ura.ru. Global Times считает, что разрыв отношений с Пекином — «членовредительство» для Европы, и европейским странам необходимо более трезво оценивать отношения с КНР.

