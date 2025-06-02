США выразили соболезнования после подрыва мостов в России

Глава Госдепа США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с жертвами среди мирных граждан в результате подрыва мостов в Курской и Брянской областях 1 июня.

МО РФ: Украина совершила теракт в отношении нескольких аэродромов

Об этом следует из сообщения МИД РФ. Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что администрация США не знала о готовящейся Украиной атаке на российские военные аэродромы. Представители Белого дома отказались давать комментарии по поводу атаки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СШАПоездамостВСУАтака

Горячие новости

Все новости

партнеры