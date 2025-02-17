СМИ: США намерены провести совместные переговоры после отдельных встреч с Россией и Украиной

Американские власти намерены провести отдельные двусторонние встречи с Москвой и Киевом, сообщает NBC.

Трамп: Москва хочет быстро разрешить украинский кризис

По данным телеканала, со ссылкой на американских чиновников, после этого состоятся совместные переговоры с участием России и Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может пройти очень скоро в Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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