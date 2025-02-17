СМИ: США намерены провести совместные переговоры после отдельных встреч с Россией и Украиной

По данным телеканала, со ссылкой на американских чиновников, после этого состоятся совместные переговоры с участием России и Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может пройти очень скоро в Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

