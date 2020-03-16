СМИ: США начнут клинические испытания вакцины от коронавируса 16 марта
Медики в США 16 марта приступят к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.
Испытания будут проводить специалисты Национальных институтов здоровья и фармацевтической компании Moderna в одном из исследовательских центров Сиэтла (штат Вашингтон). Именно в этом городе зафиксировано самое большое число случаев заражения новой инфекцией в стране.
Вакцину собираются опробовать на 45 молодых здоровых добровольцах.
В России заболевших коронавирусом зафиксировано 65. В числе заболевших в основном те, кто в последнее время ездил в страны Европы, хотя уже зафиксировано несколько случаев передачи инфекции в России. Некоторые россияне начали запасаться продуктами длительного хранения: интернет-магазины фиксируют повышенный спрос на крупы и консервы, пишет НСН. Одно из опасений – появление слухов о закрытии магазинов в случае масштабного карантина.
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