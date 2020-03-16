Новости за ночь: Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
В России создана рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает Москва 24 со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В рабочей группе примут участие главы тех регионов страны, где выявлены случаи заражения коронавирусом. Возглавил ее мэр Москвы Сергей Собянин, передает Ura.ru. В ее состав вошли также первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко и еще ряд министров и чиновников.
По данным Роспотребнадзора на утро понедельника, число заболевших коронавирусом нового типа в России составило 65 человек, за последние сутки увеличившись на шесть человек.
В мире, по последним данным, заражены инфекцией 169 тыс. человек., жертвами со времени начала эпидемии стали более 6,5 тыс. человек, пишет life.ru.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН не исключил ренессанса короновируса из-за низкой безопасности в Европе и США.
В российских магазинах и службах доставки фиксируют скачок покупательского спроса на макароны, крупы и консервы, а также на предметы гигиены на фоне распространения коронавируса и падения курса рубля.
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