Новости за ночь: Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

В России создана рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает Москва 24 со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В рабочей группе примут участие главы тех регионов страны, где выявлены случаи заражения коронавирусом. Возглавил ее мэр Москвы Сергей Собянин, передает Ura.ru. В ее состав вошли также первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко и еще ряд министров и чиновников.

По данным Роспотребнадзора на утро понедельника, число заболевших коронавирусом нового типа в России составило 65 человек, за последние сутки увеличившись на шесть человек.