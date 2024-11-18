СМИ: США могут запретить бить Storm Shadow по России после применения ATACMS

Одобрение ударов по территории России ракетами ATACMS американского производства не означает автоматическое разрешение на применение ракет Storm Shadow британского производства, сообщает The Times со ссылкой на собеседников в британском правительстве.

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Технические характеристики данных ракет отличаются, поэтому обе ситуации рассматриваются отдельно. Вашингтон может запретить бить Storm Shadow по РФ после применения ATACMS.

Власти Великобритании пытаются оказать давление на США, чтобы получить одобрение на применение Storm Shadow вглубь российской территории.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден разрешил ВСУ применять дальнобойные ATACMS для ударов по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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