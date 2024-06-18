СМИ: США могут возобновить поставки оружия Израилю в ближайшее время
18 июня 202400:17
Американские власти могут снять ограничения на поставки оружия Израилю, сообщает Bild.
По данным издания, это может случиться в ближайшее время. С соответствующей просьбой к правительству США обратился израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
До этого глава Госдепа Энтони Блинкен не раз намекал, что Вашингтон и дальше собираются поставлять оружие Израилю. На этот раз Нетаньяху запросил оружие в еще больших объемах, чем раньше.
Ранее Пентагон объявил о приостановке поставок оружия Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: США могут возобновить поставки оружия Израилю в ближайшее время
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru