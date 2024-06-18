СМИ: США могут возобновить поставки оружия Израилю в ближайшее время

По данным издания, это может случиться в ближайшее время. С соответствующей просьбой к правительству США обратился израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

До этого глава Госдепа Энтони Блинкен не раз намекал, что Вашингтон и дальше собираются поставлять оружие Израилю. На этот раз Нетаньяху запросил оружие в еще больших объемах, чем раньше.

Ранее Пентагон объявил о приостановке поставок оружия Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

