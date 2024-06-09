ХАМАС: израильская армия убила трех пленных при освобождении заложников

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) убила трех пленных при попытке освобождения группы заложников, говорится в заявлении палестинского движения ХАМАС в Telegram.

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«Ваша собственная армия убила трех ваших же заложников в том же лагере беженцев, у одного из которых было американское гражданство», - заявила пресс-служба движения.

По данным ХАМАС, среди убитых значится американский гражданин. Госдепартамент США пока не комментировал ситуацию.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможности приостановить боевые действия в секторе Газа ради освобождения удерживаемых в анклаве заложников, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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