ХАМАС: израильская армия убила трех пленных при освобождении заложников
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) убила трех пленных при попытке освобождения группы заложников, говорится в заявлении палестинского движения ХАМАС в Telegram.
«Ваша собственная армия убила трех ваших же заложников в том же лагере беженцев, у одного из которых было американское гражданство», - заявила пресс-служба движения.
По данным ХАМАС, среди убитых значится американский гражданин. Госдепартамент США пока не комментировал ситуацию.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможности приостановить боевые действия в секторе Газа ради освобождения удерживаемых в анклаве заложников, отмечает «Радиоточка НСН».
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