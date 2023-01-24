СМИ: США могут объявить о передаче Украине танков Abrams в ближайшие дни

Белый дом может объявить о передаче Киеву «значительного числа» танков Abrams M1 уже на этой неделе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Вашингтон передаст танки Abrams M1 в рамках соглашения с ФРГ о поставке Киеву танков Leopard 2.

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Канцлер Германии Олаф Шольц не сможет противостоять одновременному давлению со стороны США, восточноевропейских государств и ряда СМИ и политиков внутри страны, он вынужден будет поставить Leopard на Украину. Об этом НСН заявил бывший советник правительства ФРГ Александр Рар. По его словам, на Западе считают, что если у Украины и есть шанс на победу, то им надо пользоваться в ближайшее время.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаТанкиСША
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