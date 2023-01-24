СМИ: США могут объявить о передаче Украине танков Abrams в ближайшие дни

Белый дом может объявить о передаче Киеву «значительного числа» танков Abrams M1 уже на этой неделе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Вашингтон передаст танки Abrams M1 в рамках соглашения с ФРГ о поставке Киеву танков Leopard 2.