Песков заявил, что поставки танков угрожают отношениям России с Германией

По его словам, возможные поставки танков Украине не сулят ничего хорошего для этих отношений.

«Хоть сколь-нибудь субстантивного диалога с Германией и с другими странами Евросоюза и Североатлантического альянса не наблюдается. Но, безусловно, подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений. Они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что британские танки Challenger 2, которые Лондон планирует поставить украинской армии, будут гореть так же, как и другие танки ВСУ, сообщает RT.