Песков заявил, что поставки танков угрожают отношениям России с Германией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России с Германией находятся в «достаточно низкой точке», сообщает РИА Новости.
По его словам, возможные поставки танков Украине не сулят ничего хорошего для этих отношений.
«Хоть сколь-нибудь субстантивного диалога с Германией и с другими странами Евросоюза и Североатлантического альянса не наблюдается. Но, безусловно, подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений. Они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что британские танки Challenger 2, которые Лондон планирует поставить украинской армии, будут гореть так же, как и другие танки ВСУ, сообщает RT.
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