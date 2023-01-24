Песков заявил, что поставки танков угрожают отношениям России с Германией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России с Германией находятся в «достаточно низкой точке», сообщает РИА Новости.

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По его словам, возможные поставки танков Украине не сулят ничего хорошего для этих отношений.

«Хоть сколь-нибудь субстантивного диалога с Германией и с другими странами Евросоюза и Североатлантического альянса не наблюдается. Но, безусловно, подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений. Они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что британские танки Challenger 2, которые Лондон планирует поставить украинской армии, будут гореть так же, как и другие танки ВСУ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковУкраинаГерманияРоссияТанки
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