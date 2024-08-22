Трамп заявил об опустевших оружейных складах США из-за поставок Киеву

По его словам, у страны нет боеприпасов. «И вы знаете, почему: мы раздали Украине и в другие места. У нас пустота на складах», — сообщил политик.

Ранее стало известно, что США выделят Киеву ещё $1,5 млрд из фонда оборонной поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

