Трамп заявил об опустевших оружейных складах США из-за поставок Киеву
22 августа 202400:01
В США склады с оружием опустели из-за помощи Украине, сообщил на митинге сторонников экс-президент Дональд Трамп.
По его словам, у страны нет боеприпасов. «И вы знаете, почему: мы раздали Украине и в другие места. У нас пустота на складах», — сообщил политик.
Ранее стало известно, что США выделят Киеву ещё $1,5 млрд из фонда оборонной поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru