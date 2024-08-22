Трамп заявил об опустевших оружейных складах США из-за поставок Киеву

В США склады с оружием опустели из-за помощи Украине, сообщил на митинге сторонников экс-президент Дональд Трамп.

США в ближайшие недели выделят Украине новый пакет военной помощи

По его словам, у страны нет боеприпасов. «И вы знаете, почему: мы раздали Украине и в другие места. У нас пустота на складах», — сообщил политик.

Ранее стало известно, что США выделят Киеву ещё $1,5 млрд из фонда оборонной поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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