СМИ: США могут изменить позицию по ударам вглубь РФ в ближайшие недели
Соединенные Штаты могут снять запрет на удары Киева вглубь российской территории в ближайшие недели, сообщает The Times.
По данным газеты, которая ссылается на источники в правительстве Великобритании, ряд членов администрации США уже поддерживает такое решение, но они должны убедить президента Джо Байдена.
Вашингтон может изменить свою позицию до заседания Генассамблеи ОНН в Нью-Йорке, которое пройдет 22-23 сентября.
Тем временем, американский лидер уже заявил, что в настоящее время идет работа по проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие США для ударов вглубь России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru