СМИ: США могут изменить позицию по ударам вглубь РФ в ближайшие недели

По данным газеты, которая ссылается на источники в правительстве Великобритании, ряд членов администрации США уже поддерживает такое решение, но они должны убедить президента Джо Байдена.

Вашингтон может изменить свою позицию до заседания Генассамблеи ОНН в Нью-Йорке, которое пройдет 22-23 сентября.

Тем временем, американский лидер уже заявил, что в настоящее время идет работа по проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие США для ударов вглубь России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

