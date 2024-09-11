Блинкен: США могут разрешить Киеву наносить удары по РФ ракетами ATACMS
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил телеканалу Sky News, что Вашингтон не исключает возможности разрешить Киеву наносить удары вглубь территории России.
По его словам, речь идет об использовании американских ракет ATACMS. «Мы никогда не исключаем», — заявил глава Госдепа. Так он ответил на вопрос о том, может ли американский лидер Джо Байден рассмотреть снятие запрета.
Ранее стало известно, что Блинкен, как ожидается, во время своего визита в Киев сообщит, что США разрешат Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин указал на наращивание военного присутствия США у границ РФ
- Блинкен: США могут разрешить Киеву наносить удары по РФ ракетами ATACMS
- Американский сенатор: Экономика РФ растет, а доллар слабеет
- СМИ: Блинкен в Киеве озвучит разрешение США на удары ATACMS по территории РФ
- Продажи просроченной молочки в РФ снизились на 92% за четыре месяца
- Таганский суд оштрафовал онлайн-кинотеатры за «ЛГБТ-пропаганду»
- Пентагон: Поддержка ПВО Украины остается приоритетом для США
- СМИ: В США ввели комендантский час из-за переносимого комарами вируса ВЭЛ
- Минкультуры не пустило в прокат фильм о поэте Борисе Рыжем
- Прощание с профессором ГИТИСа Григорием Ауэрбахом состоится 13 сентября в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru