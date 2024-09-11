Блинкен: США могут разрешить Киеву наносить удары по РФ ракетами ATACMS

По его словам, речь идет об использовании американских ракет ATACMS. «Мы никогда не исключаем», — заявил глава Госдепа. Так он ответил на вопрос о том, может ли американский лидер Джо Байден рассмотреть снятие запрета.

Ранее стало известно, что Блинкен, как ожидается, во время своего визита в Киев сообщит, что США разрешат Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

