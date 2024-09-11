Блинкен: США могут разрешить Киеву наносить удары по РФ ракетами ATACMS

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил телеканалу Sky News, что Вашингтон не исключает возможности разрешить Киеву наносить удары вглубь территории России.

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По его словам, речь идет об использовании американских ракет ATACMS. «Мы никогда не исключаем», — заявил глава Госдепа. Так он ответил на вопрос о том, может ли американский лидер Джо Байден рассмотреть снятие запрета.

Ранее стало известно, что Блинкен, как ожидается, во время своего визита в Киев сообщит, что США разрешат Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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