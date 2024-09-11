Байден: Изучается вопрос о разрешении для Киева бить по РФ дальнобойным оружием
В настоящее время идет работа по проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие США для ударов вглубь России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского президента Джо Байдена.
«Мы работаем над этим прямо сейчас», — заявил глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.
В этот же день государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил телеканалу Sky News, что Вашингтон не исключает возможности разрешить Киеву наносить удары вглубь территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин указал на наращивание военного присутствия США у границ РФ
- Блинкен: США могут разрешить Киеву наносить удары по РФ ракетами ATACMS
- Американский сенатор: Экономика РФ растет, а доллар слабеет
- СМИ: Блинкен в Киеве озвучит разрешение США на удары ATACMS по территории РФ
- Продажи просроченной молочки в РФ снизились на 92% за четыре месяца
- Таганский суд оштрафовал онлайн-кинотеатры за «ЛГБТ-пропаганду»
- Пентагон: Поддержка ПВО Украины остается приоритетом для США
- СМИ: В США ввели комендантский час из-за переносимого комарами вируса ВЭЛ
- Минкультуры не пустило в прокат фильм о поэте Борисе Рыжем
- Прощание с профессором ГИТИСа Григорием Ауэрбахом состоится 13 сентября в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru