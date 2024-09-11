Байден: Изучается вопрос о разрешении для Киева бить по РФ дальнобойным оружием

В настоящее время идет работа по проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие США для ударов вглубь России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского президента Джо Байдена.

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«Мы работаем над этим прямо сейчас», — заявил глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.

В этот же день государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил телеканалу Sky News, что Вашингтон не исключает возможности разрешить Киеву наносить удары вглубь территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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