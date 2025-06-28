В Мексике задержали подлодку наркоторговцев с 3,5 тонны кокаина

Мексиканские ВМС задержали подводную лодку, принадлежащую наркоторговцам, с 3,5 тонны кокаина на борту. Об этом написал министр общественной безопасности и защиты граждан Омар Гарсиа Харфуш в соцсети Х.

«Министерство ВМС перехватило полупогружное судно у берегов штата Герреро, на борту которого находилось более 3,5 тонны кокаина», - указал министр.

По словам Харфуша, были задержаны трое иностранцев. Изъятие наркотиков нанесло организованной преступности ущерб на сумму более 800 млн песо ($42,5 млн).

Ранее российские Федеральная таможенная служба, МВД и ФСБ пресекли канал контрабанды наркотиков и прекурсоров из Средней Азии, было изъято более 2,2 тонны запрещенных веществ.

