В Мексике задержали подлодку наркоторговцев с 3,5 тонны кокаина
Мексиканские ВМС задержали подводную лодку, принадлежащую наркоторговцам, с 3,5 тонны кокаина на борту. Об этом написал министр общественной безопасности и защиты граждан Омар Гарсиа Харфуш в соцсети Х.
«Министерство ВМС перехватило полупогружное судно у берегов штата Герреро, на борту которого находилось более 3,5 тонны кокаина», - указал министр.
По словам Харфуша, были задержаны трое иностранцев. Изъятие наркотиков нанесло организованной преступности ущерб на сумму более 800 млн песо ($42,5 млн).
Ранее российские Федеральная таможенная служба, МВД и ФСБ пресекли канал контрабанды наркотиков и прекурсоров из Средней Азии, было изъято более 2,2 тонны запрещенных веществ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru