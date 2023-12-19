СМИ: средства Пентагона для Киева закончатся 30 декабря
Министерство обороны США предупредило, что без одобрения Конгрессом соединенных Штатов дополнительного финансирования для Киева его возможности помогать Украине будут исчерпаны 30 декабря, сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо заместителя главы Пентагона Майкла Маккорда.
Он заявил американским парламентариям, что последние $1,07 млрд будут потрачены на приобретение новых вооружений для восполнения арсеналов США.
После того как эти средства будут использованы, Минобороны исчерпает все финансирование для военной помощи Украине.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в конце декабря США объявят о выделении последнего пакета помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru