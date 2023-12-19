СМИ: средства Пентагона для Киева закончатся 30 декабря

Он заявил американским парламентариям, что последние $1,07 млрд будут потрачены на приобретение новых вооружений для восполнения арсеналов США.

После того как эти средства будут использованы, Минобороны исчерпает все финансирование для военной помощи Украине.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в конце декабря США объявят о выделении последнего пакета помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

