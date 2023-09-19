В Конгрессе США высмеяли внешний вид Зеленского

Она напомнила, что никогда не голосовала за отправку денег Киеву и не станет голосовать на этой неделе, «особенно в присутствии Зеленского, одетого в зеленую футболку и ведущего себя так, будто он на войне, пока он говорит Байдену, что делать».

По словам законодателя, на текущей неделе палата представителей США будет голосовать за пакет военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов. Грин напомнила, что Вашингтон отправил Киеву уже боле 113 миллиардов.

Ранее конгрессвумен Грин назвала помощь Украине позором для США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

