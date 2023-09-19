В Конгрессе США высмеяли внешний вид Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский ведет себя так, будто находится на войне, заявила в соцсети X конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин.

Конгрессвумен Грин обвинила Байдена в поддержке Украины вместо американцев

Она напомнила, что никогда не голосовала за отправку денег Киеву и не станет голосовать на этой неделе, «особенно в присутствии Зеленского, одетого в зеленую футболку и ведущего себя так, будто он на войне, пока он говорит Байдену, что делать».

По словам законодателя, на текущей неделе палата представителей США будет голосовать за пакет военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов. Грин напомнила, что Вашингтон отправил Киеву уже боле 113 миллиардов.

Ранее конгрессвумен Грин назвала помощь Украине позором для США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
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