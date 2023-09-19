В Конгрессе США высмеяли внешний вид Зеленского
Украинский лидер Владимир Зеленский ведет себя так, будто находится на войне, заявила в соцсети X конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин.
Она напомнила, что никогда не голосовала за отправку денег Киеву и не станет голосовать на этой неделе, «особенно в присутствии Зеленского, одетого в зеленую футболку и ведущего себя так, будто он на войне, пока он говорит Байдену, что делать».
По словам законодателя, на текущей неделе палата представителей США будет голосовать за пакет военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов. Грин напомнила, что Вашингтон отправил Киеву уже боле 113 миллиардов.
Ранее конгрессвумен Грин назвала помощь Украине позором для США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Львовской области сотрудники военкомата попытались силой задержать мужчину на улице
- В Конгрессе США высмеяли внешний вид Зеленского
- На Украине вырабатывать электричество будут заключенные на велогенераторах
- СМИ: Зеленский сменил агрессивный тон в преддверие визита в США
- В Москве на АЗС подорожало топливо
- РАН: мощная магнитная буря обрушится на Землю 19 сентября
- США: две трети ядерной триады находятся в боевой готовности
- Эрдоган прокомментировал позицию Турции по урегулированию конфликта вокруг Украины
- Депутата Госсовета Татарстана подозревается в хранении наркотиков
- Сидаков завоевал «золото» на ЧМ по борьбе в Белграде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru