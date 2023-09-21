СМИ: Зеленскому не дали выступить перед конгрессом США
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказал Владимиру Зеленскому в возможности выступить перед конгрессом, передает телеканал NBC News.
В сообщении указывается, что времени для выступления просто нет из-за занятости законодателей.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Капитолий. Его выступление должно было проходить на фоне недовольства республиканцев продолжающейся военной помощью Киева, уточняют СМИ.
При этом Белый дом запросил дополнительно 24 миллиарда долларов на нужды Киева, который, в свою очередь, с начала военного конфликта с Россией получил более 110 миллиардов долларов различной помощи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru