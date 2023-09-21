СМИ: Зеленскому не дали выступить перед конгрессом США

Накануне президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Капитолий. Его выступление должно было проходить на фоне недовольства республиканцев продолжающейся военной помощью Киева, уточняют СМИ.

При этом Белый дом запросил дополнительно 24 миллиарда долларов на нужды Киева, который, в свою очередь, с начала военного конфликта с Россией получил более 110 миллиардов долларов различной помощи, передает «Радиоточка НСН».

