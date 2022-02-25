СМИ: спецслужбы предложили Байдену обесточить Россию
Спецслужбы США предложили главе государства Джо Байдену несколько вариантов «атаки против России», сообщает телеканал NBC.
Речь идет о нарушениях интернет-соединения, отключении электроснабжения и дестабилизации работы железной дороги. Возможные меры якобы должны подорвать способность Москвы поддерживать проведение специальной военной операции в Донбассе.
Отмечается, что окончательное решение по данному вопросу в администрации президента пока не приняли.
«Вы можете делать все что угодно — от замедления поездов до их схода с рельсов», — заявил знакомый с ситуацией источник телеканала.
Также американские спецслужбы рассматривают «масштабную кибератаку» на российские ресурсы.
Напомним, в США опасаются, что новые санкции, введённые против России, негативно скажутся на мировом энергетическом рынке, поэтому американские ограничения не затронут энергетический сектор российской экономики.
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