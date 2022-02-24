СМИ: новые санкции США не затронут энергетический сектор России

В США опасаются, что новые санкции, введённые против России, негативно скажутся на мировом энергетическом рынке, поэтому американские ограничения не затронут энергетический сектор российской экономики. Об этом со ссылкой на свои источники в американской администрации сообщает газета Politico.

По её данным, Вашингтон основной упор сделает на российские финансовые учреждения.