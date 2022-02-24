СМИ: новые санкции США не затронут энергетический сектор России

В США опасаются, что новые санкции, введённые против России, негативно скажутся на мировом энергетическом рынке, поэтому американские ограничения не затронут энергетический сектор российской экономики. Об этом со ссылкой на свои источники в американской администрации сообщает газета Politico.

По её данным, Вашингтон основной упор сделает на российские финансовые учреждения.

Джонсон: Санкции распространятся на Белоруссию

Как утверждают аналитики Белого дома, если ограничивать российские энергетические компании это может привести к удорожанию нефти и газа, что в свою очередь будет хорошо для Путина.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва в ответе Западу будет исходить из своих интересов.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:НефтьБанкиСанкции Против РоссииСШАЭнергетика
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