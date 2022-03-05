СМИ: Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине
Западные страны инициировали проведение 7 марта заседания Совбеза ООН по гуманитарной ситуации на Украине, сообщает «РЕН ТВ».
Само заседание должно состояться в 23:00 мск. При этом голосование по проекту резолюции Франции и Мексики на этом заседании проводиться не будет.
Глобальная антироссийская коалиция в ООН, создаваемая Вашингтоном, столкнулась с серьезными проблемами, пишет The National Interest. Речь идет о голосовании Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции с требованием к России прекратить специальную операцию на Украине.
За документ высказались 141 страна, против – пять. Однако отмечается большое количество воздержавшихся. Кроме того, за резолюцию отказались голосовать ключевые страны Южной и Восточной Азии, особенно Индия и Китай.
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