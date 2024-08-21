СМИ: Союзники Украины нарушили обещания
Ряд западных партнеров Украины не выполнили свои обещания, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, речь идет о поставках Киеву систем ПВО и другой военной техники. Такие обязательства союзники Украины подтвердили на саммите НАТО, который состоялся в Вашингтоне в июле.
Один из чиновников признал, что в то время, как Россия продвигается все дальше, «поддержка Украины со стороны союзников остается неравномерной». Другой собеседник заявил, что задержки в поставках военной техники напрямую влияют на обороноспособность Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дальнейшее промедление союзников будет помощью российскому наступательному потенциалу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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