ФРГ планирует поставить Украине около 30 танков Leopard 1 и 400 бронемашин MRAP

Германия планирует до конца года осуществить поставку в Киев около 30 танков Leopard 1, 400 бронемашин MRAP, 4 зенитных комплекса IRIS-T и 10 зенитных самоходных установок Gepard, сообщает РИА Новости.

С февраля 2022 года Германия оказала Украине военную помощь на сумму около €5,2 миллиарда, поставив материалы со складов бундесвера. Также более 10 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Германии, что обошлось примерно в €282 миллиона.

Германия одобрила удары Украины по российской территории для защиты Харькова

В апреле Германия инициировала создание коалиции под названием «Незамедлительные действия по противовоздушной обороне» (IAAD) для поддержки Украины.

К этой инициативе присоединились Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада, предоставив финансовую помощь, а также США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния и Литва, которые предоставили как денежные средства, так и ракеты. Вопрос о возможном участии Латвии ещё обсуждается, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПоставкиУкраинаГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры