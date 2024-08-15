ФРГ планирует поставить Украине около 30 танков Leopard 1 и 400 бронемашин MRAP
Германия планирует до конца года осуществить поставку в Киев около 30 танков Leopard 1, 400 бронемашин MRAP, 4 зенитных комплекса IRIS-T и 10 зенитных самоходных установок Gepard, сообщает РИА Новости.
С февраля 2022 года Германия оказала Украине военную помощь на сумму около €5,2 миллиарда, поставив материалы со складов бундесвера. Также более 10 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Германии, что обошлось примерно в €282 миллиона.
В апреле Германия инициировала создание коалиции под названием «Незамедлительные действия по противовоздушной обороне» (IAAD) для поддержки Украины.
К этой инициативе присоединились Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада, предоставив финансовую помощь, а также США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния и Литва, которые предоставили как денежные средства, так и ракеты. Вопрос о возможном участии Латвии ещё обсуждается, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru