ФРГ планирует поставить Украине около 30 танков Leopard 1 и 400 бронемашин MRAP

Германия планирует до конца года осуществить поставку в Киев около 30 танков Leopard 1, 400 бронемашин MRAP, 4 зенитных комплекса IRIS-T и 10 зенитных самоходных установок Gepard, сообщает РИА Новости.

С февраля 2022 года Германия оказала Украине военную помощь на сумму около €5,2 миллиарда, поставив материалы со складов бундесвера. Также более 10 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Германии, что обошлось примерно в €282 миллиона.